Viabilità. Lavori e variazioni in via Cimabue e via Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Per la realizzazione di indagini geologiche in via Cimabue all’altezza del civico 51, il 7 settembre dalle 9 alle 13 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera: su ambo i lati della via Cimabue nel tratto compreso tra via dell’Olmo e l’area di occupazione di suolo pubblico; nel parcheggio adiacente la via Cimabue posto a servizio dell’Ufficio Postale. Divieto di circolazione veicolare, eccetto mezzi d’opera, nella via Cimabue nel tratto compreso tra via dell’Olmo e l’area di occupazione di suolo pubblico; e istituzione della direzione obbligatoria dritto in via dell’Olmo, all’intersezione con via Cimabue, per i veicoli che percorrono via dell’Olmo con direzione Firenze.

Sempre il 7 settembre per il ripristino di un allacciamento alla fognatura in via Attilio Ragionieri in prossimità del civico 6, fino al 9 settembre è istituito il divieto di sosta 0:00-24:00 con rimozione forzata dei veicoli, all’altezza del civico 6, per una lunghezza di ml 20,00 oltre l’area di occupazione, di cui ml 10,00 prima e ml 10,00 dopo l’area di occupazione.