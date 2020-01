Viabilità. Lavori e variazioni sulla Firenze Pisa Livorno

LASTRA A SIGNA – Modifiche alla viabilità sulla Firenze Pisa Livorno per alcuni lavori. Per interventi di adeguamento e messa in sicurezza, è prevista la chiusura della carreggiata tra Montelupo e Ginestra con orario 22/6 e della corsia di sorpasso con orario 6/22, nel tratto tra gli svincoli di Ginestra e Montelupo direzione Mare e corsia di sorpasso fino al 30 gennaio. Chiusura in orario 22-6 della carreggiata in direzione Firenze e della corsia di sorpasso in direzione Mare nel tratto tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra, fino al 29 gennaio. Inoltre chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni dalle ore 6 del 29 gennaio alle ore 22 del 30 gennaio e chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra in entrambe le direzioni con uscita obbligatoria allo svincolo di Montelupo per i veicoli in direzione Firenze dalle 22 del 29 gennaio alle ore 6 del 30 gennaio.