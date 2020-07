Viabilità. Lavori in alcune strade

CALENZANO – Lavori e viabilità modificata in alcune strade di Calenzano. Dalle 8 alle 18 di domani 23 luglio sarà chiusa via Arrighetto da Settimello dall’intersezione con via Giovanni XXIII al civico 170 per lavori di pulitura reti idriche. Saranno istituiti il divieto di transito con chiusura del tratto interessato al cantiere e il divieto […]

Proseguono fino al 3 agosto i lavori di asfaltatura in via Bellini e in via Cherubini con la chiusura del sottopasso di via Vittorio Emanuele fino all’8 agosto. Fino alle 19 del 3 agosto è istituito in via Bellini nel tratto compreso tra la SP8e via di Carraia il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata (nel tratto interessato dai lavori), il restringimento di carreggiata, l’istituzione del senso unico nel tratto compreso tra SP8 e Via Catalani in direzione Calenzano, la chiusura della strada tra via Catalni e via di Carraia eccetto residenti e frontisti. In via Cherubini: divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata incluse le aree di parcheggio e il restringimento di carreggiata e il senso unico con direzione Le Croci.