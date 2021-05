Viabilità. Lavori in alcuni tratti della FiPiLi

LASTRA A SIGNA – Lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori: per l’installazione di videotelecamere per la sorveglianza, è prevista la chiusura in orario 7.30-18.30 delle rampe in entrata ed in uscita, nel tratto dello svincolo di Ginestra in direzione Mare, fino a domani 6 maggio. Per l’esecuzione delle indagini geotecniche, chiusura in […]

LASTRA A SIGNA – Lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori: per l’installazione di videotelecamere per la sorveglianza, è prevista la chiusura in orario 7.30-18.30 delle rampe in entrata ed in uscita, nel tratto dello svincolo di Ginestra in direzione Mare, fino a domani 6 maggio. Per l’esecuzione delle indagini geotecniche, chiusura in orario 8.30-13 della corsia di marcia e deviazione sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Mare, nel tratto dal km 68+400 al km 68+800 del ramo di Livorno, per tutta la giornata di oggi 5 maggio. Chiusura della corsia di marcia dal km 69+100 al km 68+900 in direzione Firenze dalle 13 alle 16.30 del 5 maggio.