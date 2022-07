Viabilità. Lavori in via Dante Alighieri

CALENZANO – Da martedì 12 luglio inizieranno i lavori di asfaltatura di via Dante Alighieri nel tratto tra le rotatorie di via Giovanni XXIII e di via Vittorio Emanuele. Per effettuare i lavori sono previsti: istituzione di senso unico in via Dante Alighieri nel tratto da via Vittorio Emanuele a via della Chiesa, istituzione di senso unico alternato, per gli […]

CALENZANO – Da martedì 12 luglio inizieranno i lavori di asfaltatura di via Dante Alighieri nel tratto tra le rotatorie di via Giovanni XXIII e di via Vittorio Emanuele. Per effettuare i lavori sono previsti: istituzione di senso unico in via Dante Alighieri nel tratto da via Vittorio Emanuele a via della Chiesa, istituzione di senso unico alternato, per gli autobus, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, con movieri o impianto semaforico, in via Dante Alighieri nel tratto da via Vittorio Emanuele a via della Chiesa; chiusure parziali, al transito veicolare, della rotatoria di via Vittorio Emanuele all’incrocio con via Dante Alighieri per poter eseguire i lavori di asfaltatura utilizzando movieri; revoca del divieto di transito ai camion in via Pietro Aretino durante l’esecuzione dei lavori.