Viabilità. Lavori in via degli Artieri e cantiere in via Gramsci

SESTO FIORENTINO -Per lavori di Open Fibra spa, dal 20 al 24 dicembre sarà chiuso un tratto di via degli Artieri per la posa della fibra. La chiusura riguarda il tratto di strada dal civico 28 al civico 34 dal 20 al 24 dicembre dalle 10 alle 15. Per la collocazione di un cantiere in via Gramsci dal civico 412 al 414 il 17 dicembre dalle 8.30 alle 14.30 sarà istituito il divieto di sosta nel tratto di strada interessato dal cantiere.