Viabilità. Lavori in via del Termine

SESTO FIORENTINO – Lunedì 12 febbraio, dalle 9 alle 17, saranno eseguiti gli interventi di riasfaltatura del tratto di via del Termine compreso tra il confine comunale con Firenze e via Pasolini. Per tutta la durata dei lavori sarà istituito pertanto il senso unico alternato.

Con le stesse modalità, a partire da martedì 13 febbraio, sarà eseguita la riasfaltatura del tratto di via Pasolini compreso tra via del Termine e la rotatoria con via dei Frilli. In caso di maltempo i lavori saranno rinviati ai giorni immediatamente successivi.