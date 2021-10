Viabilità. Lavori in via di Castello

SESTO FIORENTINO – Per lavori relativi ad un nuovo allacciamento Enel di media tensione nella via di Castello nel tratto compreso tra il civico 61 e il civico 89 sono previste variazioni alla viabilità dal 18 al 19 ottobre. In quelle date sono previste: l’istituzione su ambo i lati della via di Castello, nel tratto […]

SESTO FIORENTINO – Per lavori relativi ad un nuovo allacciamento Enel di media tensione nella via di Castello nel tratto compreso tra il civico 61 e il civico 89 sono previste variazioni alla viabilità dal 18 al 19 ottobre. In quelle date sono previste: l’istituzione su ambo i lati della via di Castello, nel tratto compreso tra il civico 61 e il civico 89, del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata dei veicoli, eccetto mezzi d’opera; l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto mezzi d’opera, nella via di Castello nel tratto compreso tra il civico 61 e il civico 89; l’istituzione del divieto di circolazione veicolare, eccetto veicoli dei residenti diretti ai passi carrabili, nella via di Castello nel tratto compreso tra via Taddeo Gaddi e il civico 61, della stessa via di Castello e nel tratto compreso tra il civico 89, della stessa via di Castello, e via di Bellagio.