Viabilità. Lavori in via di Castello

SSTO FIORENTINO – Per interventi di ripristino di una perdita idrica all’altezza del civico 56, dalle 8 alle 18 di martedì 27 febbraio via di Castello resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Venni e via Gaddi. Ai veicoli che percorrono via di Castello con direzione Firenze sarà imposta la svolta obbligatoria a […]

SSTO FIORENTINO – Per interventi di ripristino di una perdita idrica all’altezza del civico 56, dalle 8 alle 18 di martedì 27 febbraio via di Castello resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Venni e via Gaddi. Ai veicoli che percorrono via di Castello con direzione Firenze sarà imposta la svolta obbligatoria a destra in via Venni, con l’eccezione dei residenti nel tratto di via di Castello compreso tra via Venni e il civico 56. Ai veicoli provenienti da via Gaddi sarà imposta la svolta a destra in direzione Firenze, eccetto i residenti nel tratto di via di Castello compreso tra via Gaddi e il civico 56.