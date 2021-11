Viabilità. Lavori in via Fratelli Rosselli

SESTO FIORENTINO – In vista della conclusione dei lavori di realizzazione e della successiva apertura della nuova strada di collegamento tra via Gramsci e via Fratelli Rosselli, sono in programma alcuni interventi che andranno a interessare via Fratelli Rosselli da oggi 2 al 9 novembre con conseguenti variazioni per sosta e circolazione. Da oggi 2 […]

Da oggi 2 novembre a lunedì 8 novembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Fratelli Rosselli, nel tratto compreso tra il parcheggio pubblico all’altezza del civico 75 e via Biondi, e su tutta l’area di parcheggio. Il traffico in transito verso Firenze sarà deviato nella corsia interna del parcheggio.

Nei giorni 8 e 9 novembre, per permettere l’esecuzione dei lavori di riasfaltatura, dalle 8,30 alle 18 via Fratelli Rosselli sarà chiusa al traffico nei tratti compresi tra via di Castello e l’intersezione con la nuova strada. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via nel tratto compreso tra la nuova strada e il civico 46, nonché all’interno del parcheggio pubblico all’altezza del civico 73.

Per tutta la durata degli interventi, l’accesso alla scuola Pascoli sarà presidiato negli orari di ingresso e di uscita dalla Polizia Municipale e dai volontari della associazioni CAI, La Racchetta e Auser.