Viabilità. Lavori in via Venni e via Fratelli Rosselli

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di interventi sulla rete idrica, venerdì 19 maggio dalle 8 alle 17 via di Castello resterà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Venni e via Fratelli Rosselli. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre in vigore il divieto di transito in via del Cimitero di Quinto.