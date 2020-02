CALENZANO – Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di sistemazione canaletta per deviazione acque, la realizzazione del fosso per recupero acque di scorrimento e il posizionamento protezioni tiranti, è stato istituito il senso unico alternato. Il provvedimento è in vigore con orario 7/18, fino al 3 marzo.