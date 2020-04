CALENZANO – Variazioni alla viabilità fino al 30 aprile. Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per interventi di risanamento del piano viabile , senso unico alternato, nel tratto in punti diversi e saltuari tra il Km 12+000 ed il Km 20+500 circa. Sulla strada provinciale 8 Militare per Barberino di Mugello per lavori di allargamento ed adeguamento dell´innesto rotatoria Carraia Sud, senso unico alternato regolato da movieri con orario 7/18, nel tratto al km 7+900 circa.