Viabilità. Lavori sulla Sp 8 militare per Barberino

CALENZANO – La Sp 8 “militare per Barberino” (Barberinese) da martedì 22 aprile, in località Cornocchio, sarà chiusa nei seguenti orari: la mattina dalle 8 alle 12; il pomeriggio dalle 13 alle 18. Rimane inoltre il divieto di transito dei mezzi con massa superiore a 3,5 T in vigore dal 18 aprile. Saranno eseguiti lavori in somma urgenza, da parte della Città metropolitana, per la messa in sicurezza del tratto oggetto della frana (km 17+200 località Cornocchio) attraverso la realizzazione di una palificata in micropali. Durante i lavori è indispensabile chiudere la strada per consentire il posizionamento della macchina perforatrice.