Viabilità, modifiche con la Fiera d’agosto

SESTO FIORENTINO – Con l’inizio della kermesse Liberi Tutti e della Fiera d’agosto sono state disposte modifiche della sosta e della circolazione nelle strade e nelle piazze interessate dagli eventi. In piazza Vittorio Veneto, dal 31 agosto all’8 settembre, con orario 18-24, saranno istituiti i divieti di transito e di sosta estesi anche alle corsie carrabili della piazza stessa e a Largo 5 maggio, via Cavallotti, via Dante Alighieri, via Azzarri e piazza della Chiesa limitatamente al tratto compreso tra via Azzarri e via Armando Giachetti.

In piazza Lavagnini i divieti di sosta e di transito saranno in vigore fino al 13 settembre.

In occasione del mercato settimanale, sabato 31 agosto e 7 settembre dalle 5 alle 18, saranno in vigore i divieti di sosta e di transito in via Garibaldi, tra via Barducci e via Ferraris, via Barducci, via Fratti, nel tratto compreso tra via Saffi e via Garibaldi, piazza Vittorio Veneto, via della Tonietta.

In via Imbriani, via Cairoli, via di Cafaggio, via Quattrini, via Galilei, via Giachetti e via Pascoli sarà istituito il divieto di transito eccetto residenti con doppio senso di marcia regolato a vista. Saranno inoltre revocati i divieti di sosta per spazzamento strade in via Garibaldi (tra via Barducci e via Ferraris), via Barducci e via Fratti (tra via Saffi e via Garibaldi) nei giorni di lunedì 2 e 9 settembre, e in piazza Galvani, via del Trebbio e via Ferraris (da piazza Galvani a via Mazzini) il giorno sabato 7 settembre.