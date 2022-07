Viabilità: Ponte all’Asse aperto anche per i residenti di Poggio a Caiano. Cosa cambia per Campi Bisenzio e Signa

POGGIO A CAIANO – Il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli, ha aggiornato l’ordinanza sulla viabilità cittadina: il passaggio sul Ponte all’Asse è ora consentito anche ai residenti e alle attività situate sotto il ponte e che ricadono nei Comuni di Campi Bisenzio e Signa. “L’atto – si legge in una nota – aggiorna quindi l’ordinanza 22 del 21 febbraio scorso che riapriva il ponte al traffico locale e che permetteva ai residenti, le attività produttive e commerciali di Poggio a Caiano, i mezzi di soccorso e i servizi di polizia e antincendio la percorrenza sul ponte, lungo la S.R.66, con obbligo di svolta a sinistra in entrata su Via Cioppi”. “Fino dalla riapertura del Ponte all’Asse fatta a febbraio – commenta il sindaco Puggelli – abbiamo continuato l’attività di monitoraggio insieme alle amministrazioni dei Comuni vicini”.

“Particolare attenzione – aggiunge il sindaco – è stata posta a valutare la situazione dei cittadini residenti nella zona di Ponte all’Asse che, seppur abitino nei Comuni di Signa e Campi, di fatto vivono il nostro territorio per scuola, lavoro, acquisti come se fossero poggesi; le richieste avanzate da molti di loro in questi mesi ci sono sembrate condivisibili perché tante famiglie hanno i figli a scuola a Poggio a Caiano e usufruiscono di servizi e attività presenti sul nostro territorio e ci chiedevano di poter passare dal ponte. Nell’ambito di questo dialogo con i Comuni di Campi e Signa abbiamo definito nuove regole che andassero incontro a queste richieste. Resta naturalmente ferma la nostra volontà di garantire una significativa limitazione del traffico pesante nel centro abitato di Poggio a Caiano e del conseguente inquinamento. Per questo grazie alle telecamere e ai controlli periodici messi in campo dalla Polizia municipale continueremo a vigilare perché anche questa nuova ordinanza venga rispettata”.

L’ordinanza consente quindi ai soli residenti e alle attività commerciali della frazione di Ponte all’Asse di transitare sul ponte lungo la S.R. 66 nel territorio di Poggio a Caiano, con obbligo di svolta a sinistra in entrata su via Cioppi. In particolare per il Comune di Signa il transito è consentito a chi insiste tra la rotonda che immette in via Fallaci e sulla S.R. 66 e il Ponte all’Asse e per Campi Bisenzio a chi insiste nel tratto di via Sant’Angelo dal civico numero 328 al civico numero 410. “Siamo molto soddisfatti per questa decisione del sindaco di Poggio a Caiano – dice il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi – che consentirà ai nostri concittadini che vivono nella zona di usufruire di un importante asse viario. La collaborazione tra amministrazioni porta sempre buoni frutti e questa ordinanza ne è l’esempio lampante. Grazie a questa decisione risolveremo un problema stringente segnalato dai cittadini e proprio questa è la priorità delle amministrazioni comunali, le più vicine alla gente e quindi le più sensibili alle sollecitazioni della popolazione”. “Restituiamo ai nostri cittadini un collegamento importante con il Comune di Poggio a Caiano, – aggiunge il sindaco di Signa Giampiero Fossi – le richieste in merito da parte dei residenti di Ponte all’Asse sono state molte: per questo, insieme alla Polizia municipale e agli altri funzionari competenti, ci siamo attivati fin da subito per ripristinare l’ordinaria viabilità nella zona. Un lavoro di squadra svolto insieme alle altre amministrazioni – Poggio a Caiano e Campi Bisenzio – cui rivolgo un ringraziamento per la collaborazione dimostrata e la capacità di ascoltare anzitutto le necessità dei nostri cittadini”.