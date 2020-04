Viabilità. Riprendono il 23 aprile i lavori in viale Machiavelli

SESTO FIORENTINO – A partire dalle 9 di domani, giovedì 23 aprile, ripartiranno i lavori sull’asse viario Machiavelli-Repubblica, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria. Seguendo tutti i protocolli di sicurezza e prevenzione del contagio, i lavori riprenderanno nel tratto tra via Corsi Salviati e via Gramsci, dove sarà istituito il divieto di transito. La conclusione di questa fase dei lavori è fissata per il prossimo 12 giugno; successivamente il cantiere si sposterà in viale della Repubblica. La fine dell’intervento è prevista per la seconda metà di luglio.