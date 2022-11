Viabilità, sicurezza, trasporti: cittadini di Sant’Angelo a Lecore e amministrazione a confronto. “Vogliamo risposte”

SIGNA – Cittadini e amministratori a confronto. I cittadini sono quelli residenti a Sant’Angelo a Lecore, gli amministratori quelli del Comune di Signa, rappresentati dal sindaco Giampiero Fossi e dagli assessori Enrico Rossi e Andrea Di Natale. Sul tavolo, nel vero senso della parola, tante questioni, riconducibili alla viabilità piuttosto che ai trasporti pubblici. Ma con un filo comune a “legarli tutti”: “Non vogliamo più essere abbandonati a noi stessi”, come hanno ripetuto i rappresentanti dei cittadini che hanno partecipato all’incontro presso il circolo Mcl della frazione del Comune di Signa. Una frazione che tuttavia, o purtroppo, dipende dai punti di vista, deve fare i conti con una questione annosa, visto che via Pistoiese taglia letteralmente nel mezzo i Comuni di Campi Bisenzio e Signa mentre le competenze sulla viabilità sono della Regione ma anche del Comune di Poggio a Caiano e di due province, Firenze e Prato. Insomma un bel rebus.

Con il risultato che spesso le soluzioni ai vari problemi che di volta in volta si presentano si fanno più complesse e a rimetterci, comunque la si guardi, sono proprio i cittadini. Ne è un’ulteriore riprova quanto successo con le modifiche legate alla viabilità decise dal Comune di Poggio a Caiano che hanno scombinato fermate e tragitti dei mezzi pubblici, con notevoli disagi per chi li usa per andare a scuola o per le persone più anziane. Da parte dell’amministrazione comunale signese è arrivata una serie di rassicurazioni, che vanno un po’ in tutte le direzioni: interventi nella zona di Ponte all’Asse in modo che auto e motorini siano costretti a rallentare la loro velocità, una rotatoria per accedere a via Ponte alle Palle (strada per accedere alla quale si verificano spesso incidenti), un incontro in Città metropolitana legato alla questione dei trasporti.

Nel primo caso, quello della viabilità, come ha ripetuto l’assessore Rossi, fra dicembre e gennaio sarà presentato alla cittadinanza un progetto sperimentale che dovrebbe risolvere le questioni sollevate; ma non solo perché l’accordo stipulato con il Consiag per “la sostituzione dell’impianto di illuminazione del nostro Comune – ha detto Fossi – prevede l’installazione di lampioni con lampade a Led anche a Sant’Angelo a Lecore, che è una delle porte per accedere a Signa”. Nel secondo caso, invece, che riguarda i trasporti, come ha aggiunto il sindaco Fossi, i Comuni di Signa e Poggio a Caiano invieranno una lettera, a firma congiunta, al Comune di Campi in modo che, nonostante le difficoltà legate all’attuale commissariamento, possa fare la propria parte.

Tante insomma le problematiche per le quali i residenti a Sant’Angelo a Lecore si aspettano delle risposte. E che erano già emerse “pubblicamente” in un precedente incontro di metà ottobre. I rappresentanti della giunta signese si sono dichiarati ottimisti, i cittadini, da parte loro, si aspettano delle risposte.