Viabilità. Smontaggio gru e divieto di transito in via dei Colatori

SESTO FIORENTINO – Per lo smontaggio di una gru in via dei Colatori, lunedì 8 febbraio sono previste variazioni alla viabilità dalle ore 8 alle ore 13 con l’istituzione del divieto di transito l’istituzione della direzione obbligatoria dritto in via dei Ceramisti, all’intersezione con via dei Colatori, per i veicoli che percorrono via dei Ceramisti in entrambe le direzioni.