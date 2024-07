Viabilità: sulla SP4 “Nuova Montalese” l’impianto di illuminazione è innovativo e a Led

PRATO – E’ stato attivato in questi giorni il nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la SP4 “Nuova Montalese”, nel tratto di strada che va fra il Comune di Prato e il Comune di Montemurlo. Il sistema comprende 17 nuovi lampioni a Led, disposti a circa 25 metri di distanza l’uno dall’altro lungo la strada, e innovative lampade a Led integrate nei guard rail, progettate per garantire un’illuminazione omogenea e funzionale su entrambi i lati della carreggiata. I primi sette lampioni, situati in aree non protette dai guard rail, sono stati installati con apposite fondazioni “a vite”, studiate per assorbire l’energia dell’impatto in caso di collisione con un veicolo. Questa soluzione innovativa è in grado di aumentare la sicurezza delle persone, riducendo le conseguenze degli incidenti contro i pali di illuminazione. Un intervento fortemente voluto dalla Provincia come sottolineato dal presidente Simone Calamai: “Esisteva da tempo la volontà di illuminare quel tratto di strada, che durante le ore notturne risultava pericoloso sia per gli automobilisti che per i ciclisti che la percorrono regolarmente. Si tratta di un impianto di grande importanza, accuratamente studiato per garantire la massima efficienza ed efficacia, volto a migliorare la visibilità lungo l’arteria stradale, assicurando la piena sicurezza per i cittadini. Ancora una volta la Provincia si impegna a migliorare le proprie strade attraverso il potenziamento dei servizi”.