Viabilità: variazioni per il mercatino “Un giorno da rigattiere”

CALENZANO – Si svolgerà sabato 12 ottobre dalle 7.30 alle 20, il mercatino “Un giorno da rigattiere” nell’ambito delle Giornate dell’Ambiente. Per lo svolgimento del mercatino sono state previste variazioni alla viabilità. Sarà istituito il divieto di sosta e di transito in piazza Vittorio Veneto compresi i due contro vialetti laterali ed il tratto discendente fino all’intersezione con via Puccini; piazza del Ghirlandaio solo nella porzione di parcheggio centrale; in via Buonarroti lato chiuso posto tra piazza del Ghirlandaio e via Puccini.