Viabilità, variazioni per la gara ciclistica Coppa Comune di Calenzano

CALENZANO – Per lo svolgimento della gara ciclistica 75esima Coppa Comune di Calenzano sono previste variazioni alla viabilità il 10 aprile. Dalle 7 alle 14 del 10 aprile sarà chiusa al traffico ordinario la rotonda di via Giusti all’altezza di Cavalzani fino alla rotonda di piazza Cavalcanti. Inoltre sarà chiusa parzialmente al traffico via delle Cantine, via del Colle, via delle Vigne eccetto frontisti, autorizzati all’uso della strada nel senso di marcia della gara con indicazione degli organizzatori per l’ingresso in carreggiata. Sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata su tutto il percorso di gara, via delle Cantine, via del Colle, via delle Vigne e divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi di fronte alla Palestra ME WE FIT.