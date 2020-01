Viabilità. Variazioni su alcune strade

CALENZANO – Variazioni alla viabilità in alcune strade per lavori. In via delle Carpugnane dal 16 al 21 gennaio è istituito il senso unico e divieto di sosta dall’incrocio con via del Garille con la rotatoria di via di Prato.

Dalle ore 7.30 fino alle ore 18, dal giorno 13 gennaio fino al 28 febbraio sono istituiti variazioni alla viabilità: nelle vie Don Milani, Pistoia, Puccini, Faggi, Giusti, Pertini, del Molino, Manin, Manara, Curiel, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e per tutta la lunghezza del cantiere e riduzione della carreggiata con senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri.