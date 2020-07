Viabilità. Via Gramsci il 30 luglio chiusa in un tratto per lavori

SESTO FIORENTINO – Dalle 9 alle 17 di domani, giovedì 30 luglio, via Gramsci sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra viale della Repubblica e via Dante Alighieri.

Il provvedimento si rende necessario per permettere l’esecuzione di alcuni interventi previsti nell’ambito del progetto di recupero di Palazzo Pretorio.

Il divieto di circolazione interesserà anche il tratto di via Matteotti compreso tra via Gramsci e via Contini.

Negli stessi orari sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Gramsci nel tratto compreso tra viale della Repubblica e via Verdi, nel tratto di via Matteotti compreso tra via Gramsci e via Contini, in viale Michelangelo Buonarroti dall’intersezione con via Donatello fino al civico 43 (passo carrabile, lato Prato) e fino al civico 36 (passo carrabile, lato Firenze), in via Gramsci, dall’intersezione col viale Michelangelo Buonarroti fino al civico 70 (lato valle) e in via della Repubblica, lato Prato, nel tratto compreso tra via I Settembre e il civico 75.