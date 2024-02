“Viaggiatori di utopie”, CittàVisibili in missione nei campi Saharawi dal 25 febbraio all’8 marzo

CAMPI BISENZIO – Dal 25 febbraio all’8 marzo be 33 fra soci e volontari dell’associazione CittàVisibili di Campi Bisenzio voleranno alla volta dei campi profughi Saharawi per la missione di solidarietà internazionale per l’anno in corso. “I viaggiatori di utopie”, questo il nome scelto dai gruppi di volontari dell’associazione, nelle due settimane di permanenza nei […]

CAMPI BISENZIO – Dal 25 febbraio all’8 marzo be 33 fra soci e volontari dell’associazione CittàVisibili di Campi Bisenzio voleranno alla volta dei campi profughi Saharawi per la missione di solidarietà internazionale per l’anno in corso. “I viaggiatori di utopie”, questo il nome scelto dai gruppi di volontari dell’associazione, nelle due settimane di permanenza nei campi effettueranno incontri istituzionali con varie autorità locali, municipali e statali. E sarà l’occasione anche per incontrare altre associazioni italiane e non, impegnate in missioni di solidarietà simili a quelle dell’associazione campigiana. Durante la permanenza verranno gestite le attività del progetto Semi di Naso Rosso nel deserto relative all’erogazione dei sostegni a distanza dei bambini e degli adolescenti Saharawi. E verrà presentato anche il progetto Tienda Solidaria di interesse della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Domani, invece, venerdì 23 febbraio, alle 20 presso il circolo Arci Dino Manetti a Campi Bisenzio è in programma una cena di autofinanziamento per la missione. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 335 8162370.