“Viaggio” fra le preferenze: Gianni Vinattieri (UPS) il più votato, Dino Ballerini (Pd) e Vanina Venturini (Pd) sugli altri due gradini del podio

SIGNA – In attesa di sapere cosa dirà il ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno (e soprattutto chi sarà il nuovo sindaco fra Giampiero Fossi e Monia Catalano), prendiamo in esame le preferenze ottenute dai candidati delle quattro liste al consiglio comunale al primo turno. Di ogni lista – con il candidato sindaco in rigoroso ordine alfabetico – abbiamo selezionato i primi cinque più votati (in alcuni casi ci sono degli ex aequo), consapevoli del fatto che per l’esatta composizione del consiglio comunale dovremo aspettare l’esito del voto e la successiva composizione della giunta, a prescindere da chi risulterà vincitore, visto che diversi nomi potrebbero essere papabili come assessori lasciando quindi il posto a chi è arrivato dopo di loro. Ciò che si evince è che Gianni Vinattieri (Uniti per Signa) è stato il candidato più votato (263), seguito da Dino Ballerini e Vanina Venturini entrambi del Pd, che si sono attestati rispettivamente a 167 e 153 voti. Se invece vogliamo formare un ipotetico podio, su cui salgono le tre forze politiche più votate (esclusi quindi i voti dati ai singoli candidati sindaci), il Pd (1.510 voti) precede Uniti per Signa (987) e Lista Giampiero Fossi (371).

Monia Catalano

Fratelli di Signa: Marco Colzi 73, Luigi Forte 40, Mauro Golini 19, Fabio Mannini 15, Irene Tellini 15 – Totale lista 218

Uniti per Signa: Gianni Vinattieri 263, Gabriella Fontanni 99, Annalisa Iannucci 90, Simone Lulli 83, Alessandro Spinelli 49, Sandra Vannucci 48 – Totale lista 987

A Sinistra per Signa: Francesco Stellacci 22, Guido Bambagioni 12, Giuseppe Caiolo 6, Loreno Fiesoli 3, Francesca Fiore 2 – Totale lista 48

Signa nel cuore: Tommaso Matulli 43, Mario Dadelli 41, Antonio Morelli 39, Laura Ramalli 17, Irene Bini 13 – Totale lista 195

Signa al centro: Irene Mazzoni 31, Daniele Vestri 26, Luca Tognarelli 25, Pasquale Esposito 18, Maurizio Filianoti 7 – Totale lista 136

Prima Signa: Luca Scala 29, Maria Santoro 7, Andrea Auletta 6, Vanessa Fiaschi 3, Elio Luigi Corrado 3, Giovanni Acquasana 3 – Totale lista 136

Vincenzo De Franco (Signa Libera)

Ilaria Virdis 47, Alessandro Mori 42, Francesco Paolo De Muzio 33, Emilio Fabiano 21, Paolo Banducci 19, Francesca Ricci 19 – Totale lista 261

Francesco Draghi (Rifondazione Comunista)

Enrico Fontani 19, Arnaldo Pavan 5, Lorenzo Sodero 5, Maria Luisa Niccoli 3, Sarah Latorre 3, Giovanna Nicotra 3 – Totale lista 45

Giampiero Fossi

Partito Democratico: Dino Ballerini 167, Vanina Venturini 153, Andrea Di Natale 141, Alberto Cristianini 123, Simone Borri 97 – Totale lista 1.510

Insieme San Mauro e San Piero a Ponti: Eleonora Chiavetta 77, Alessandro Rossi 35, Cristina Bitossi 22, Simonetta Cappelli 15, Gabriel Papucci 15 – Totale lista 213

Signa Domani: Marcello Quaresima 116, Veronica Benelli 40, Francesca Borchi 33, Andrea Mei 27, Claudia Vignozzi 13 – Totale lista 283

Lista Giampiero Fossi: Tiziano Tardani 73, Luca Allegri 34, Giovanni Gonfia 34, Carla Tarchi 29, Elena Frandi 27, Giulia Galletti 27 – Totale lista 371

Progressisti per Signa: Filippo Caldareri 37, Sandra Cartei 32, Catello Marciano 25, Antonella Luis 20, Selene Sabatini 9 – Totale lista 171