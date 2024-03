Viale della Repubblica, Cenni: “Con la mia elezione intervento risolutivo”

PRATO – “Liberare viale della Repubblica da restringimenti, strozzature e caos con un intervento risolutivo che restituisca normalità ad una delle arterie più importanti e frequentate della città”. Gianni Cenni, candidato sindaco di Prato per il centrodestra, interviene sui problemi del viale dove la sofferenza della viabilità non è più sopportabile: la zone delle scuole – Buzzi e Pier Cironi – è un perenne ingorgo di traffico e una soluzione è necessaria. “È stato scelto di mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali all’altezza delle scuole ma il restringimento delle carreggiate non è stata la scelta migliore perché quelle file che prima si vedevano in concomitanza con l’apertura e la chiusura dei plessi, sono divenute stabili. Tra i primi obiettivi del mio mandato, se sarò eletto sindaco, c’è la liberazione di viale della Repubblica dal caos con modifiche al tracciato che coniugheranno maggiore scorrimento dei veicoli e percorsi protetti per bici e pedoni. L’attuale amministrazione ha scelto la via più facile seminando ostacoli che hanno appesantito la viabilità. Tenere conto di tutte le esigenze è certamente più laborioso ma è anche un dovere di ogni buon amministratore”.