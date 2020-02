Viale Guidoni, da lunedì 24 febbraio lavori di asfaltatura: ecco cosa cambia

FIRENZE – Inizieranno domani, lunedì 24 febbraio, e andranno avanti fino a metà marzo i lavori notturni di asfaltatura della viabilità sull’asse di viale Guidoni. Con inevitabili ripercussioni anche per chi arriva in città dalla Piana. L’intervento, articolato in fasi ed effettuato in orario 21-6, prevede una serie di divieti di transito (con deroghe per mezzi di soccorso e frontisti) e restringimenti di carreggiata con deviazioni della circolazione su itinerari alternativi.

Si inizia da viale Guidoni in ingresso città con restringimenti di carreggiata da viale XI Agosto a via Garfagnana, per proseguire con il tratto via Garfagnana-via Mugello dove invece scatterà il divieto di transito (rotatoria esclusa) e deviazione dei veicoli sul controviale. La terza fase riguarda il tratto via Torre degli Agli-via Pertini (escluse) e anche in questo caso le corsie in ingresso città saranno chiuse e il traffico deviato sul controviale. Nella quarta fase i lavori si sposteranno in via Barsanti direttrice uscita città nel tratto dal controviale Guidoni a via di Caciolle (rotonda esclusa) e nella quinta l’intervento interesserà sempre via Barsanti ma in ingresso città da via di Caciolle al controviale Guidoni (rotonda esclusa): in entrambe le fasi sono previsti divieti di transito.

Successivamente i lavori torneranno in viale Guidoni questa volta sulla direttrice uscita città. Si inizia nel tratto via Maddalena-via Torre degli Agli (incroci esclusi) e si prosegue in quello via Torre degli Agli-via Mugello (sempre incroci esclusi) con divieti di transito sulle corsie principali e deviazioni sul controviale. Poi sarà la volta delle chiusure notturne degli incroci: nella notte tra il 2 e il 3 marzo l’intero viale in corrispondenza della rotatoria di via Torre degli Agli e nella notte tra il 9 e il 10 marzo dell’intersezione con via Barsanti. Dalle 19 del 10 alle 6.30 dell’11 marzo, i lavori interesseranno via Carlo del Prete e via Barsanti compresa la rotatoria tra via Carlo del Prete-via di Caciolle. Previste chiusure a tratti di via Carlo del Prete, via Barsanti, via Accademia del Cimento.