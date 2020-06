Viale Machiavelli: al via l’ultima fase dei lavori

SESTO FIORENTINO – Termineranno il 18 luglio, meteo permettendo i lavori su viale Machiavelli. La quinta ed ultima fase dell’intervento lungo dell’asse viale Machiavelli – viale della Repubblica sta per iniziare. I nuovi cantieri che partiranno lunedì 22 giugno saranno itineranti e andranno ad interessare viale della Repubblica nel tratto compreso tra via Gramsci e via I Settembre, dove sarà interdetta la sosta nelle aree via via interessate dai lavori.

Entro la fine di questa settimana il tratto compreso tra via Gramsci e via Giusti sarà riaperto al traffico in entrambe le direzioni, salvo rinvii a causa del maltempo.

“Non vediamo l’ora di restituire alla cittadinanza questo nuovo e importante asse viario che comprenderà anche un ulteriore tratto dei nostri percorsi ciclabili permettendo la ricucitura con la parte centrale di sesto fiorentino – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Kalmeta – Nonostante l’emergenza siamo ripartiti e, al netto del blocco Covid, i lavori si avviano a conclusione nei termini previsti. Un risultato importante per il quale ringrazio i nostri tecnici e le maestranze delle imprese che hanno realizzato le opere”.