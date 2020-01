Viale Machiavelli: la seconda fase dei lavori spostata al 7 febbraio

SESTO FIORENTINO – A causa delle condizioni meteo registrate nelle scorse settimane e a sopraggiunte esigenze organizzative, il termine della seconda fase dei lavori su viale Machiavelli è spostato al 7 febbraio. Fino a tale data resteranno quindi in vigore le attuali disposizioni riguardanti circolazione e sosta, con l’istituzione del senso unico in direzione nord nel tratto di viale Machiavelli compreso tra via Belli e via Giusti e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. L’avvio delle fasi successive sarà rimodulato sulla base di questo slittamento.