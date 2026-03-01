Vicesindaco Bresci: “”Dal Pd attacchi ignobili. Inizino a muoversi per Poggio, evidentemente non lo fanno”

POGGIO A CAIANO – “Le farneticazioni del Pd locale non sono solo un insulto alla verità, ma un’offesa diretta a chi ogni giorno lavora per la sicurezza del nostro territorio. Sentir dire che la nostra Polizia Municipale ‘non si vede’ è un’affermazione vergognosa, della quale dovrebbero solo scusarsi profondamente”. Parole di fuoco quelle pronunciate dal vicesindaco Diletta Bresci, che poi aggiunge: “Un attacco inaccettabile alla Polizia locale Fra l’altro il report presentato pochi giorni fa parla chiaro: i controlli sono aumentati e il lavoro svolto è encomiabile. Attaccare i lavoratori per fare becera polemica politica è il punto più basso toccato da questa sinistra. Ma si sa, a sinistra il lavoro delle forze dell’ordine spesso non è gradito. Le parole del Pd locale rilevano una superficialità disarmante e a dir poco imbarazzante se contiamo che provengono da persone che abitano (ma evidentemente non vivono) qui, è semplice ma drastico: si facessero un giro a Poggio a Caiano ogni tanto”.

E ancora: “Se avessero minimamente idea della realtà locale, saprebbero che i mezzi pesanti che intasano Ponte all’Asse arrivano da territori limitrofi, dove la Polizia locale di Poggio a Caiano non è competente, ignorando cartelli e divieti. Il fallimento della Provincia e la democrazia “a giorni alterni”. È ridicolo colpevolizzare il Comune per l’indisciplina degli autisti o per l’assenza di controlli che spetterebbero alla Polizia provinciale. Perché la Provincia di Prato non ha mai attivato una sinergia con i Comuni di Signa e Campi Bisenzio per tutelare Poggio a Caiano? La verità è che al Pd non interessa la viabilità, interessa solo attaccare chi ha vinto democraticamente le elezioni. Ricordiamo a chi sbandiera i successi altrui (come Montemurlo) che a Poggio a Caiano qualcuno – pur essendo ex presidente della Provincia – il plebiscito non l’ha visto neanche con il binocolo. Il Pd si vergogni per la mancanza di rispetto verso il nostro corpo di Polizia. Meno interrogazioni scritte a tavolino e più presenza sul campo: Poggio non accetta lezioni da chi non conosce neanche i confini del comune e che pretende di criticare”.