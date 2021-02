Videomessaggio del sindaco Falchi. “Fino ad oggi i sestesi positivi sono 131”

SESTO FIORENTINO – “Ad oggi sono 131 i sestesi positivi sono ben diversi rispetto a quelli del mese di novembre 2020 quando avevamo superato le 700 persone”. Il dato arriva dal sindaco Lorenzo Falchi durante una diretta , oggi 12 febbraio, sui social per fare il punto sula situazione sanitaria a Sesto Fiorentino.

“Queste ultime settimane hanno visto un progressivo aumento dei positivi sul territorio – ha detto il sindaco – e ciò richiama ad una attenzione collettiva delle regole anticontagio. Un dato importante riguarda il totole dei sestesi residenti e domiciliati da marzo dello scorso anno ad oggi è 1793”.

Il sindaco ha poi ricordato che prenderà il via la seconda fase della vaccinazione. Secondo i dati della Asl Toscana Centro sull’andamento dei vaccini è il seguente: totale 29.476 per le prime dosi e di 21.043 seconde dosi.

“Sono stati individuati alcuni luoghi per la vaccinazione – ha detto il sindaco Falchi – per la nostra area di riferimento è il Mandela Forum di Firenze, ma ci sono anche luoghi sul territorio come la Asl scatola nera. Gli over 80 saranno, invece, contattati dal medico curante”.

Da domenica 14 febbraio la Toscana sarà in zona Arancione con limitazioni negli spostamenti da un comune all’altro, mentre si potrà muoversi nell’area comunale. Divieto di circolare dalle 22 di sera alle 5 di mattina. I bar non potranno svolgere attività in presenza solo per consegna a domicilio e asporto.