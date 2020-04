Videomessaggio del sindaco Falchi, l’annuncio della quarta vittima sestese

SESTO FIORENTINO – Ancora un vittima sestese del Coronavirus. Si tratta di una donna di 80 anni ricoverata a Careggi. Lo ha annunciato il sindaco Lorenzo Falchi questo pomeriggio nel consuto apputamento video sui social Facebook e Instagram, per rispondere alle domande.

“Abbiamo appreso di un altro decesso di una nostra concittadina – ha detto il sindaco Falchi – la quarta persona che ci lascia per Coronavirus, una signora di 80 anni deceduta a Careggi. Alla famiglia le nostra condoglianze e la vicinanza, perchè sappiamo che in questo periodo è ancora più difficile separarci dai nostri cari con l’impossibilità dell’ultimo saluto”.

Il sindaco ha ricordato che i sestesi positivi sono 49 molti ricoverati in ospedale altri a casa seguiti dalla Asl auguri.

Ha poi ricordato che sa domani saranno consegnate le mascherine. “Dal 7 aprile partirà la consegna delle mascherine due per ciascuno. Alla confezione è allegato un volantino con le norme di comportamento e informazioni utili su spesa e farmaci a domicilio e buoni spesa. Le mascherine saranno consegnate a domicilio da personale del Comune o delle associazioni in divisa, e verranno lasciate nella cassetta della posta. Non dovranno entrare in casa, la consegna è gratuita. Segnalate alle autorità competenti quindi se ci sono tentativi di truffa”

Per quanto riguarda i buoni spesa il sindaco Falchi ha ricordato che sarnno consegnati a partire da giovedì.

La diretta è stata poi interrotta prima di poter rispondere a tutte le domande a causa di un problema di collegamento della rete internet. E.A.