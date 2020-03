Videomessaggio del sindaco Falchi “Rispettare le regole, rafforziamo la presenza di Polizia municipale”

SESTO FIORENTINO – Maggiori controlli del territorio per il rispetto delle regole previste per arginare il contagio da Coronavirus, sono attuate da oggi. Ad annunciarlo il sindaco Lorenzo Falchi con un video postato sul canale social Facebook. “In tanti sono i nostri concittadini che lavorano in strutture sanitarie che mi hanno chiesto di ribadire questo messaggio: state a casa, uscite solo per le reali necessità e rispettate le regole di sicurezza”. Scrive presentanto il video il sindaco Falchi. “Rispettiamo le regole ed evitiamo assembramenti in paizza – spiega nel video il primo cittadino – da oggi rafforza la presenza della Polizia municipale in strada con l’ausilio dei volontari de La Racchetta e dell’associazione nazionale Carabinieri, e al lavoro delle Forze dell’ordine, per cercare di spiegare a tutti che devono essere rispettate le regole in maniera scrupolosa”. Il sindaco ha poi annunciato che “nel pomeriggio girerà una vettura della Polizia municipale con un messaggio audio per invitare tutti a rispettare le regole”.

“Ce la fermo – ha chiuso il sindaco nel suo messaggio video -grazie all’impegno di tutti”. E.A.