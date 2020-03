Videomessaggio del sindaco Falchi “Sono 23 i sestesi positivi al Coronavirus”

SESTO FIORENTINO – Sono 23 i sestesi positivi al Coronavirus. Lo ha detto il sindaco Lorenzo Falchi nel videomessaggio sul social Facebook di oggi. “Ogni giorno la Asl ci invia il bollettano con il numero dei concittadino positivi – ha detto Falchi – a ieri sera erano 23. A tutti loro va la nostra vicinanza e una pronta guarigione. Accanto a questi dati ci sono anche 12 persone in quarantena 12 e 57 in isolamento fiduciario, anche a loro un saluto di vicinanza. Non dovete preoccuparvi della filiera di chi diventato positivo perché viene ricostruita dalla Asl e quindi non preoccupatevi, la Asl stabilisce chi deve stare in quarantana e chi in isolamento”.

Il sindaco Falchi proma di rispondere alle domande dei sestesi ha ricordato l’interesse che sta raccogliendo l’iniziativa “1 computer per 1 studente” lanciata ieri e che cerca di fornire, attraverso la donazione dei sestesi sia privati che aziende, un tablet o un portatile a qui bambini che non ne hanno uno a disposizone per seguire le lezioni di didattica a distanza,

“Sappiamo che le attività sono sospese e le scuole si sono organizzate con la didattica a distanza – ha detto il sindaco – noi abbiamo rilevato, parlando con i dirigenti scolastici, che non tutti gli studenti hanno accesso a tablet o computer. In questo momento di emergenza in cui unico modo per seguire lezioni è farlo utilizzando questi strumenti chi si trova sprovvisto rischia di essere penalizzato e così abbiamo cercato di dare una risposta. Chiediamo a chi ha un tablet funzionante di metterlo a disposizione per questa iniziativa. Il dispositivo verrà rigenerato e sarà dato a questi ragazzi che ne hanno bisogno. Credo questo sia un bel segnale e vi invito a seguire come donare un tablet e un portatile”.

Alcuni sestesi hanno chiesto al sindaco della difficoltà a reperire le mascherine. “Mi state chiedendo delle mascherine – ha risposto Falchi – abbiamo ottenuto alcune donazione che servono per il personale del Comune ancora in servizio, ma anche per attività di protezione civile e per i volontari che svolgono i servizi con le associazioni. Abbiamo deciso di distribuire alcune mascherine, circa 3mila, tramite sindacati e Confesercenti a chi si trova nei luoghi di lavoro. Mi arrivano segnalazioni preoccupanti su prezzi innalzati di mascherine: l’invito è rivolgersi a forze dell’ordine e alla guardia di Finznaza non deve essere tollerato alcun tentativo di speculazione”.