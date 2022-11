Videosorveglianza, approvato il progetto per l’installazione di altre 10 telecamere sul territorio di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato in giunta comunale il progetto di ampliamento del parco di telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio. In tutto 10 nuove apparecchiature in punti strategici del capoluogo e delle frazioni: in particolare 2 nuove apparecchiature saranno installate all’intersezione tra via Santa Maria a Castagnolo e la rotatoria di via […]

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato in giunta comunale il progetto di ampliamento del parco di telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio. In tutto 10 nuove apparecchiature in punti strategici del capoluogo e delle frazioni: in particolare 2 nuove apparecchiature saranno installate all’intersezione tra via Santa Maria a Castagnolo e la rotatoria di via Gramsci, altre 3 telecamere all’altezza della rotatoria tra via Fermi e via Leonardo Da Vinci, un’altra telecamera all’incrocio fra via di Sotto e via Il Prato. Il resto dell’intervento prevedrà 2 telecamere all’intersezione fra via Puccini e via XXV Aprile, una nuova telecamera a Porto di Mezzo in via Livornese e infine una telecamera lettura targhe alle Quattro strade utile anche ad avere un monitoraggio costante delle targhe dei veicoli in transito su entrambe le corsie di marcia di via Maremmana.

Le nuove videocamere, attive dai primi mesi del 2023, saranno collegate in remoto con il comando della Polizia Municipale da dove è possibile controllare direttamente le immagini riprese e hanno un costo di affidamento in gestione di 177.000 euro per i prossimi 5 anni. Le apparecchiature si aggiungono al sistema di videosorveglianza già presente in alcune zone del territorio, grazie ad una programmazione avviata nel 2016 da parte dell’amministrazione comunale, che ha dotato il Comune di un sistema di videosorveglianza digitale soprattutto nelle vie principali di accesso alla città per un totale di 43 telecamere.

“Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale – ha affermato l’assessore alla Polizia Municipale Annamaria Di Giovanni – per dotare i punti nodali del territorio comunale di telecamere volte alla sorveglianza per la prevenzione e per sanzionare i comportamenti illeciti e i reati in collaborazione con le forze dell’ordine. Ringrazio la Polizia Municipale che negli anni ha sempre lavorato con continuità e impegno su queste tematiche”.