Videosorveglianza: Lastra a Signa più sicura con l’attivazione di 14 nuove telecamere

LASTRA A SIGNA – Si è completata l’attivazione delle nuove 14 telecamere di videosorveglianza nel capoluogo, a Ginestra, a Malmantile, Ponte a Signa. Le videocamere, installate nei mesi scorsi (a cui si riferisce la foto di archivio che pubblichiamo), adesso sono attive grazie al collegamento in remoto con il comando della Polizia municipale da dove è possibile controllare direttamente le immagini riprese e “hanno un costo – spiegano dal Comune di Lastra a Signa – di affidamento in gestione di 170.000 euro per i prossimi 5 anni”. In particolare le zone dove sono presenti le nuove telecamere sono: in due punti di via di Stagno (uno all’incrocio con via Livornese) per monitorare le vetture in entrata e uscita in entrambe le corsie di marcia, in via Livornese all’incrocio con via Lungo Vingone, rotatoria via Turati- via della Resistenza. Una nuova telecamera è stata installata anche in via di Rimaggio all’incrocio con via Santa Lucia. Nuove telecamere sono state posizionate sul Ponte a Signa all’incrocio con via Livornese, in piazza Andrei, a Malmantile in piazza Piave e a Ginestra sulla via Chiantigiana.

Le apparecchiature si aggiungono al sistema di videosorveglianza già presenze in alcune zone del territorio, “grazie a una programmazione avviata nel 2016 da parte dell’amministrazione comunale, che ha dotato il Comune di un sistema di videosorveglianza digitale soprattutto nelle vie principali di accesso alla città per un totale di 43 telecamere. Oltre all’attivazione di queste nuove telecamere l’amministrazione comunale ha in dotazione anche una telecamera mobile che ha l’obiettivo di monitorare e controllare soprattutto gli abbandoni dei rifiuti e che la Polizia municipale, di volta in volta, posiziona nei punti più critici della città”.

“L’installazione e attivazione delle videocamere è una validissimo aiuto per l’attività di controllo del territorio sia per la Polizia municipale, sia per le altre forze dell’ordine con le quali lavoriamo in stretto raccordo, – ha spiegato l’assessore alla Polizia municipale Annamaria Di Giovanni – purtroppo da sole non bastano e per questo ringraziamo i cittadini per tutta la collaborazione e il supporto che ci danno: attraverso i gruppi di Controllo di vicinato e attraverso le segnalazioni in particolare quando riescono a darci elementi importanti per individuare coloro che, in netta minoranza nella nostra realtà, trasgrediscono le regole per quanto riguarda decoro e convivenza civile”.