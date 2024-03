Videosorveglianza, potenziato ulteriormente il sistema con altre quattro videocamere di monitoraggio del territorio 

LASTRA A SIGNA – Prosegue il progetto di ampliamento e potenziamento del parco di telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio a cura dell’amministrazione comunale. E’ infatti in corso l’installazione di altre 4 telecamere in punti strategici del Comune. Il progetto riguarda nuove telecamere: all’incrocio tra via Livornese e via XXIV Maggio, all’incrocio tra via Nuova […]

LASTRA A SIGNA – Prosegue il progetto di ampliamento e potenziamento del parco di telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio a cura dell’amministrazione comunale. E’ infatti in corso l’installazione di altre 4 telecamere in punti strategici del Comune. Il progetto riguarda nuove telecamere: all’incrocio tra via Livornese e via XXIV Maggio, all’incrocio tra via Nuova Guardiana e via Livornese, l’aggiunta di un’altra telecamera (oltre a quella già esistente) all’incrocio fra via Livornese e via Di Stagno e infine una nuova telecamera sarà installata in via Puccini all’intersezione con via XXV Aprile.

Le nuove videocamere saranno collegate in remoto con il comando della Polizia Municipale da dove è possibile controllare direttamente le immagini riprese. Il costo delle nuove telecamere ammonta a quasi 60.000 euro di cui 25.000 euro provengono dalla Regione Toscana e più precisamente dal bando regionale riservato ai Comuni per progetti sulla videosorveglianza, il resto da risorse comunali.

Le apparecchiature si aggiungono al sistema di videosorveglianza già presente in alcune zone del territorio, grazie ad una programmazione avviata negli ultimi anni da parte dell’amministrazione comunale, che ha dotato il Comune di un sistema di videosorveglianza digitale soprattutto nelle vie principali di accesso alla città per un totale di 61 telecamere. “L’ampliamento del sistema di videosorveglianza risponde alla finalità di costituire anche un deterrente verso atti criminosi e rappresenta uno strumento per le autorità competenti per l’accertamento di incidenti e autori di reati, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – oltre a consentire di ampliare il controllo della circolazione stradale e in importanti snodi della viabilità del territorio. In futuro abbiamo intenzione di proseguire con l’installazione di queste strumentazioni nella frazione di Brucianesi e aumentare il sistema già presente a Ginestra Fiorentina”.