Vigili del fuoco, è morto Rocky. Il labrador aveva scavato fra le materie di Amatrice e Rigopiano

FIRENZE – Questo pomeriggio è deceduto il cane Rocky, un labrador di 14 anni e mezzo che ha fatto parte dell’unità cinofila del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio fino a qualche anno fa presso il Comando di Firenze e il cui conduttore è il CRE Fabrizio Veraci, in servizio operativo oggi presso il distaccamento di Firenze Ovest. Rocky ha partecipato agli eventi di calamità naturali come a Ischia, Castellammare di Stabia, Norcia, Rigopiano, Amatrice oltre a numerosi interventi di ricerca a persone disperse. Nel 2017 Rocky e Fabrizio avevano ricevuto il Fiorino e il Pegaso d’oro.