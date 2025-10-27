News

Vigili del fuoco: incendio in via di Focognano

SESTO FIORENTINO – Incendio ieri sera in via di Focognano. Sul posto sono intervenuti alle 20.55 i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest. Ad andare a fuoco nella zona del casello autostradale Firenze nord alcune rotoballe situate in un casale. Sul posto una squadra e un’autobotte per le operazioni di spegnimento.