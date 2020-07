Va a fuoco un ventilatore di un palazzo in Largo Capitini

SESTO FIORENTINO – Intervento questa notte dei Vigili del fuoco del Comando di Firenze per un incendio in un palazzo in via della Pace. Sul posto sono arrivate due auto scale e diverse squadre. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa notte sono al lavoro in Largo Capitini. L’incendio ha coinvolto il tetto […]

SESTO FIORENTINO – Intervento questa notte dei Vigili del fuoco del Comando di Firenze per un incendio in un palazzo in via della Pace. Sul posto sono arrivate due auto scale e diverse squadre. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa notte sono al lavoro in Largo Capitini. L’incendio ha coinvolto il tetto ventilatore di un fabbricato condominiale. L’intervento è ancora in corso e non si segnalano persone coinvolte.