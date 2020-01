Vigili del Fuoco: va in pensione il capo reparto Stefano Rettori

CAMPI BISENZIO – Ultimo giorno di servizio operativo il 31 dicembre scorso del Capo Reparto Stefano Rettori in forza al comando dei Vigili del fuoco di Firenze.

Rettori ha iniziato la sua carriera di vigile del fuoco nel 1986 con il corso di formazione presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle a Roma. Terminata la formazione iniziale viene assegnato al comando di Milano. Nel 1987 viene trasferito al comando di Firenze. All’interno dell’amministrazione, attraverso corsi di formazione, acquisisce l’abilitazione alla conduzione dei mezzi terrestri e dei mezzi nautici. Nel 2000 diventa capo squadra, la figura che coordina i soccorsi durante gli interventi di soccorso. Ha partecipato a tutti gli interventi per calamità, sia a livello cittadino, sia toscano, che a livello nazionale.

Nel 2016 con il passaggio di qualifica a Capo Reparto, dove ha svolto l’incarico di strategica rilevanza come quello della gestione di tutti gli automezzi in carico al comando provinciale. La sua passione per il lavoro e la disponibilità verso i colleghi lo hanno reso negli anni un riferimento per tutti i colleghi.