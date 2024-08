Villa Alberti come la scuola di Hogwarts: a Signa il raduno nazionale dei fan di Harry Potter

SIGNA – Sei giorni per immergersi nel magico mondo di Harry Potter. Grazie all’associazione culturale Revelio, affiliata all’Arci, che dal 27 agosto al 1 settembre trasformerà Villa Alberti nella magica scuola di Hogwarts, “riempendola” appunto di mistero e magia. E proprio qui, questa mattina, si è svolta la presentazione dell’evento a cura della stessa associazione, guidata dal presidente Saverio Landini, dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e dal vice-presidente della Pro Loco, Carlo Pezzetti, in rappresentanza della presidente Letizia Pancani che, come ha sottolineato Pezzetti, “si è spesa davvero tanto per far tornare a Signa un appuntamento che nel 2023 aveva richiamato tantissime persone”. Insieme a loro il vice-presidente di Revelio, Giulio Dell’Aquila, la tesoriera, Chiara Giglioli e i consiglieri Stefano Malespini e Carolina Gorini.

Non a caso, quello signese sarà il raduno nazionale per tutti i fan di Harry Potter, che raggiungeranno il nostro Comune dalla Lombardia come dalla Sicilia “a testimonianza del fatto – ha voluto ribadire Landini – che si viene qui per Harry Potter, ma poi si resta per le persone, con tanti rapporti di amicizia che si sono generati nel corso degli anni”. A Villa Alberti, infatti, andrà in scena un vero e proprio gioco di ruolo con un centinaio di partecipanti (questo il numero massimo fra chi arriverà a Signa da fuori della Toscana e chi invece è della zona) “ma anche un momento di socializzazione e divulgazione”, ha aggiunto Landini. Per partecipare è necessario avere compiuto i 16 anni di età (info 377 4571544, Giulio, oppure www.associazionerevelio.it) e avere tante curiosità da soddisfare. Già sold out le iscrizioni per chi a Signa pernotterà, ancora una cinquantina i posti disponibili per le iscrizioni “di casa nostra” con la possibilità di partecipare anche a una singola giornata. Anche se ovviamente il consiglio è quello di essere presenti per tutta la durata a un costo di 50 euro.

Età media, quella dei partecipanti, 30 anni, il “torneo di Quidditch” e il “Ballo del ceppo” saranno i momenti clou del raduno che, come ha sottolineato il vice-presidente della Pro Loco, “è importante anche per la promozione del territorio”. “Da parte mia – ha detto il sindaco Fossi – c’è grande soddisfazione per l’onore di ospitare una manifestazione del genere, in un luogo suggestivo e che si presta in modo particolare. Anche perché quando si parla di gioco, è un argomento estremamente serio. Proprio perché tramite il gioco si possono tirare fuori da ognuno di noi caratteristiche che altrimenti rischierebbero di restare celate”. “Attraverso il gioco di ruolo e l’ambientazione nell’universo espanso del mondo di Harry Potter – ha concluso Landini – offriremo a tutti i partecipanti una bella occasione per socializzare. Ognuno, interpretando il proprio ruolo, potrà scardinare i propri limiti, superare la timidezza, oltrepassare le convenzioni sociali e sentirsi pienamente se stesso. Ma sarà anche un modo per valorizzare il patrimonio sociale, culturale, artistico e teatrale”.