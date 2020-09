Villa Caruso, “Dare voce” due giornate di “palestra vocale”

LASTRA A SIGNA – “Dare voce” è il titolo di un seminario di palestra vocale per tutti con Matteo Belli, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Caruso. Gli orari sono: sabato dalle 14 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 18.30.

Si tratta di un seminario aperto a chiunque voglia esercitare e migliorare la voce parlata e approfondirne alcune caratteristiche comunicative ed espressive, sia per ragioni di salute fisiologica, sia per accrescere le capacità individuali di utilizzo performativo. “L’ispirazione fondamentale di questo percorso – dicono gli organizzatori – nasce dalla considerazione dell’attore come di un essere umano atto a percepire e trasmettere molteplici qualità sensoriali, psichiche ed emozionali. Ogni individuo funziona, quindi, come un’orchestra in cui l’accordatura dei singoli strumenti e la loro integrazione è fondamentale per l’armonia di un buon funzionamento generale. Gli esercizi proposti provengono dalla pratica di un allenamento d’attore di tipo teatrale, ma sono selezionati per offrire a chiunque strumenti di consapevolezza e di gestione dell’efficacia nelle relazioni tra la persona e l’ambiente circostante. Non è richiesta, pertanto, alcuna particolare competenza professionale, pur essendo un lavoro naturalmente dedicato ad attori, cantanti, insegnanti e logopedisti”.

Il lavoro intende sviluppare i seguenti temi: training fisico propriocezione ed elasticità muscolare – accordatura di corpo, respiro, voce ed emozione, respirazione, emissione del suono, espressione vocale incontro con l’elemento interpretativo. Informazioni: [email protected]