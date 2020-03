Villa Caruso, il sindaco Bagni rilancia: “E’ patrimonio del territorio, resterà un luogo di cultura

LASTRA A SIGNA – Ha rilanciato immediatamente il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, su Villa Caruso dopo la presa di posizione del capo gruppo del Partito Socialista, Pietro Milanesi. “La nostra intenzione – ha detto il sindaco – è quella di continuare a promuovere Villa Caruso Bellosguardo e rilanciare questo importante patrimonio storico sul nostro territorio. Anche se il bando non è più attivo, noi continuiamo a cercare investitori privati che possano aiutarci nella valorizzazione della villa e ci stiamo impegnando affinché resti un luogo di cultura vivo e che possa offrire occasioni di svago e di intrattenimento di qualità a tutti i nostri cittadini; non a caso abbiamo già un ricco programma di iniziative per i prossimi mesi e ci stiamo già attivando per organizzare nel 2021 gli eventi per l’anno carusiano, in occasione dei 100 anni dalla morte del grande tenore”.