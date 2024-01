Villa Caruso, il vice-sindaco Caporaso: “Dopo il completamento dei lavori al tetto della fattoria interverremo anche sulle facciate”

LASTRA A SIGNA – Sono in fase conclusiva i lavori al tetto della fattoria di Villa Caruso Bellosguardo: il progetto ha riguardato infatti il rifacimento di tutta la copertura per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati con l’inserimento di uno strato di isolante utile a coibentare dal punto di vista energetico l’edifico e il ripristino del solaio. “L’intervento – ha spiegato il vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso – ha interessato sia la parte strutturale che la copertura. Il progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza di tutto l’edificio, che in questo modo sarà protetto da eventuali infiltrazioni, e per poter così lavorare e agire sull’assetto interno anche per future progettualità. Nei prossimi mesi stanzieremo risorse comunali per procedere al rifacimento delle facciate: l’idea è quella agire nell’ambito della razionalizzazione dei costi e sfruttare i ponteggi montati in questo momento per i lavori in corso anche per effettuare questo secondo intervento che andrà a dare lustro e a valorizzare ulteriormente questa importante ala della villa”. Per quanto riguarda i lavori alla copertura del tetto l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr pari a 374.000 euro a cui è stato necessario aggiungere ulteriori 160.000 euro provenienti dalle casse comunali a causa all’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale in base all’aumento dei materiali e dei costi dell’energia.