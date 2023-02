Villa Donatello pensa al futuro: referti e radiografie direttamente sullo Smartphone

SESTO FIORENTINO – l futuro della sanità passa anche per la digitalizzazione. Villa Donatello ha deciso di scommettere sull’utilizzo di canali digitali innovativi in un settore ancora strettamente legato al tradizionale rapporto paziente-struttura. Radiografie, Tac o risonanze magnetiche sono oggi a portata di smartphone, Tablet e Pc con la possibilità ulteriore per il paziente di condividere referto e immagini con […]

SESTO FIORENTINO – l futuro della sanità passa anche per la digitalizzazione. Villa Donatello ha deciso di scommettere sull’utilizzo di canali digitali innovativi in un settore ancora strettamente legato al tradizionale rapporto paziente-struttura. Radiografie, Tac o risonanze magnetiche sono oggi a portata di smartphone, Tablet e Pc con la possibilità ulteriore per il paziente di condividere referto e immagini con il proprio medico – specialista o di medicina generale – anche senza incontrarlo di persona. È questa l’ultima novità che Villa Donatello aggiunge all’ampia rete di servizi già esistente: la possibilità attraverso la App MyDonatello e attraverso il portale on line www.villadonatello.itdi accedere alla propria area riservata e di visualizzare e scaricare, oltre ai propri referti, anche le immagini delle prestazioni diagnostiche.

Fino a ieri, infatti il paziente doveva tornare in struttura dopo qualche giorno dall’esame per ritirare il dischetto con le immagini e poi condividerlo con il proprio medico portandoglielo di persona, sperando che il suo computer ne supportasse la lettura (oggi i Pc con lettore di Cd sono sempre più rari). La nuova procedura avviene in condizione di sicurezza delle informazioni e di rispetto delle normative di privacy. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, infatti, il link per accedere al servizio, si trova esclusivamente nel dossier informatico che il paziente ha presso Villa Donatello e di cui solamente lo stesso paziente ha le credenziali di accesso. Per facilitare l’utilizzo del sistema, inoltre, all’interno del proprio Dossier il paziente troverà anche una sezione con le domande più frequenti (F.A.Q.) e i contatti per la richiesta di eventuale supporto (servizioclienti@villadonatello.it). Il risparmio di tempo non sarà solamente una questione di comodità: grazie a questa iniziativa si potranno ridurre i tempi tra la diagnosi e la definizione e l’inizio di un’eventuale terapia, con un beneficio per la salute del paziente.

Il nuovo servizio arricchisce così il ventaglio di soluzioni che Villa Donatello ha sviluppato e che consentono di migliorare l’offerta dei servizi web fruibili dai pazienti e di semplificare i processi comunicativi con la struttura. Dalla prenotazione online al ritiro dei referti per i prelievi del sangue. Dal videoconsulto al pagamento online delle prestazioni. Un sistema che va incontro all’esigenza dell’utenza di risparmiare tempo in riferimento ad attività a scarso valore aggiunto. Pur non potendo sostituire completamente il rapporto telefonico o di presenza con la struttura, i risultati di queste iniziative indicano che i pazienti gradiscono queste semplificazioni dei processi. La prenotazione online delle prestazioni a Villa Donatello, infatti, dal 2015 ad oggi è cresciuta fino a rappresentare il 18% del totale mentre il ritiro dei referti online riguarda ormai oltre l’80% dei pazienti che effettuano prelievi del sangue.

“La convinzione – si legge in una nota – è che, con il tempo, anche il ritiro delle immagini online potrà diventare la prassi più diffusa sul territorio. Perché ciò avvenga è importante che queste di Villa Donatello non siano iniziative isolate, ma che un numero sempre maggiore di realtà sanitarie – sia pubbliche che private – investano e lavorino per offrire servizi sempre migliori e sempre più accessibili ai propri pazienti”.