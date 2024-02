Villa Montalvo, l’atletica “ridà il via”. Assessore Baldazzi: “Segnale importante di ripartenza”

CAMPI BISENZIO – Circa 700 gli atleti in gara, alle 10 le prime partenze: sono questi i numeri del Campionato regionale di società, categoria Ragazzi e Cadetti, di cross corto organizzato dall’Atletica Campi che si corre oggi, domenica 25 febbraio. Un segnale di rinascita importante per il parco di Villa Montalvo, una delle zone più danneggiate dall’alluvione di novembre, che riparte nel segno del sport. Dell’atletica in particolare. Gli atleti, provenienti da tutta la Toscana, si sfideranno nella parte nord dell’area verde su un circuito di 1.500 metri da ripetersi una o più volte. “Quello di oggi – ha detto l’assessore allo sport del Comune di Campi, Davide Baldazzi – vuole essere un segnale forte di ripartenza. La zona dove si svolgeranno le gare dista appena 200 metri dal punto dove c’è stata la rottura dell’argine, ma, per fortuna, non è stata gravemente danneggiata. Nelle ultime settimane abbiamo effettuato più sopralluoghi con i tecnici e non sono emerse criticità che potessero impedire lo svolgimento della gara”. Confermando quindi come il parco di Villa Montalvo rappresenti lo ‘scenario’ ideale per questo genere di manifestazioni, basti pensare al successo registrato dalla ‘Festa del cross Fidal’ degli anni passati. “Il numero dei partecipanti – ha aggiunto l’assessore – conferma ancora una volta la validità dell’Atletica Campi, anche a livello organizzativo. Il percorso ‘disegnato’ permetterà agli atleti di fare una bella gara e divertirsi in una giornata che sia di buon auspicio per il futuro, che si preannuncia ricco di novità, soprattutto per il periodo estivo”.