Villa Rucellai e Villa Montalvo: in arrivo i lavori di sistemazione dei parchi

CAMPI BISENZIO – Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di sistemazione dei parchi, storico ed esterno, di Villa Rucellai e della “Ragnaia” del parco di Villa Montalvo. Tali interventi rientrano nell’ambito del programma di “Riqualificazione ambientale aree e percorsi verdi del Parco della Piana” e che in un primo lotto ha già visto la piantumazione di numerose piante lungo il tracciato della futura pista ciclabile. Tale tracciato collegherà il parco della Rocca Strozzi, per la quale è prevista una passerella all’altezza di Santa Maria, passerà poi da Villa Montalvo, riunendosi con quella già realizzata fino al Ponte a Maccione e, attraversando, il centro storico di Capalle, raggiungerà la zona di “Gonfienti”, il tutto lungo gli argini del Bisenzio, zone di notevole pregio sia paesaggistico che storico.

“L’attuale progetto preliminare – si legge in una nota – è stato redatto internamente dagli Uffici Tecnici del Comune, concordato con l’assessore Riccardo Nucciotti e dal progetto esecutivo dello studio specializzato “Giardini Associati”, autorizzato in tempi brevi, grazie al suo sostegno, dalla Soprintendenza Architettonica di Firenze. I lavori prevedono la sistemazione generale del parco storico di Villa Rucellai, con il ripristino dei vialetti e il restauro delle piante in essa esistenti. La sistemazione del giardino esterno di Villa Rucellai che con l’apertura di un varco sul muro di via Tesi, dal quale, tramite la realizzazione di appositi vialetti, consentirà il collegamento diretto dei parcheggi di via Masaccio e Achille Grandi, con il centro storico di Campi, ampliando così il numero di parcheggi con circa 300/400 posti auto in più. Oltre a una miglore fruizione ed assetto del giardino stesso, permetterà infatti di collegare permanentemente il centro di Campi con le suddette aree di sosta, oltre all’indipendenza e migliore salvaguardia del parco storico di Villa Rucellai. Inoltre, è previsto il restauro della “Ragnaia” di Villa Montalvo, uno dei pochi esempi storici e ancora esistenti, di “boschetti” caratteristici toscani settecenteschi e che potrà essere una meta di sosta per la suddetta pista ciclabile e un ulteriore spazio usufruibile dai frequentatori del parco di Villa Montalvo. I lavori sono stati finanziati in parte dalla Regione Toscana, per 240.000 euro e in parte con fondi dell’amministrazione comunale, per 140.000 euro. L’intervento dovrebbe concludersi entro il prossimo Natale”.