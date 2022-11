Villa Rucellai: un albero di noce per ricordare Angela Pittari, per oltre diciotto anni pediatra di famiglia a Campi

CAMPI BISENZIO – Promessa mantenuta. Lo avevano detto e lo hanno fatto. L’appuntamento era per ieri mattina, sabato 26 novembre, nel parco di Villa Rucellai. L’occasione era speciale, soprattutto per le “Mamme amiche” di Campi Bisenzio che, in collaborazione con la dottoressa Monica Pierattelli, avevano organizzato la cosa. Questo sabato di fine novembre è stato infatti […]

CAMPI BISENZIO – Promessa mantenuta. Lo avevano detto e lo hanno fatto. L’appuntamento era per ieri mattina, sabato 26 novembre, nel parco di Villa Rucellai. L’occasione era speciale, soprattutto per le “Mamme amiche” di Campi Bisenzio che, in collaborazione con la dottoressa Monica Pierattelli, avevano organizzato la cosa. Questo sabato di fine novembre è stato infatti utilizzato per ricordare la dottoressa Angela Pittari, stimata pediatra della comunità campigiana, prematuramente scomparsa. In un modo semplice ma significativo, ovvero piantando un albero di noce in concomitanza con la “Festa dell’albero” di pochi giorni prima.

Questo il ricordo delle “Mamme amiche”:

In questa bella mattina di sole al parco della Villa Rucellai si è svolta una manifestazione bellissima per ricordare Angela Maria Pittari, pediatra di famiglia per oltre diciotto anni a Campi Bisenzio. Una testimonianza che abbiamo voluto per ricordare ai tanti presenti chi è stata Angela. Voluta fortemente dall’associazione delle “Mamme amiche” e dalla sua collega di studio Monica Pierattelli, insieme alla famiglia e alle istituzioni. Lo ha dimostrato la presenza di Angela e Ilaria, le segretarie di sempre, di Isabella, infermiera dello studio per dieci anni, e Giulia, una nuova, giovane infermiera che già da tempo lavorava con Angela. C’erano tanti colleghi, alcuni pediatri di famiglia delle comunità di Campi ormai in pensione: Rosalba Fiore, Gabriele Rapi, Antonio Milanesi ma anche altri colleghi di Prato, Sesto Fiorentino e Firenze. Angela, infatti, ha sempre cercato di sviluppare con il loro studio pediatrico, curato, accudito, fatto di continui aggiustamenti per fare sempre meglio, un’idea di pediatria di famiglia che si è dedicata alla cura di generazioni di bambini e famiglie, senza tralasciare il proprio impegno sul territorio. Insieme a Monica ha sempre cercato di miscelare professionalità e passione, efficienza e disponibilità, anche nel periodo buio della pandemia. Ma anche promozione dell’allattamento, dei sani stili di vita, della buona alimentazione e della lettura in famiglia, tutti temi condivisi sempre con le altre forze del territorio.